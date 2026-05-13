Roma-Lazio Malagò | Si trovi una soluzione

A cinque giorni dall’inizio del derby tra Roma e Lazio, la partita è in forse a causa di una crisi amministrativa che coinvolge le autorità sportive. La situazione ha generato preoccupazioni sulla possibilità di disputare regolarmente l’incontro, con tensioni crescenti tra le parti coinvolte. La partita, prevista per il fine settimana, rimane al centro di un confronto acceso tra le istituzioni sportive e le autorità competenti.

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A soli cinque giorni dal fischio d’inizio, il derby della Capitale sprofonda in un’incertezza amministrativa senza precedenti che mette a rischio la regolarità logistica della Serie A. La sfida tra Roma e Lazio, originariamente prevista nel weekend, resta sospesa nel vuoto di una decisione ufficiale a causa del braccio di ferro tra la Lega Calcio e la Prefettura, con quest’ultima che spinge per lo spostamento della gara a lunedì 18 maggio. Il nodo della contesa riguarda la gestione dell’ordine pubblico, ma il ritardo nella conferma definitiva sta scatenando il caos tra tifosi, addetti ai lavori e forze di polizia, mentre le lancette corrono velocemente verso una scadenza che non ammette ulteriori indugi.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lettori: "In piazza Lupo inutile lotta politica, si trovi una soluzione alternativa""I catanesi con i capelli bianchi ricorderanno che decenni or sono in piazza Pietro Lupo, a Catania centro, vi era la stazione degli autobus che... Pendolare multata: “Pagherò, ma si trovi soluzione al problema”Empoli, 31 marzo 2026 – “Ma come deve fare un pendolare che, per andare al lavoro, utilizza auto e treno, e l’auto da qualche parte la deve infilare... Temi più discussi: Roma-Lazio (e le partite di Juve, Milan, Napoli e Como), quando si gioca? Scontro Lega A-autorità, si va verso il rinvio; Malagò si candida alla presidenza della Figc ed è pronto a dare battaglia sul pantouflage; Lotito: Combatteremo per i valori della Lazio. Malagò? Prima il cavallo, poi la stalla; Malagò sulle elezioni Figc: Ho promesso questo alle altre componenti. Poi si esprime sul caso Derby-Internazionali. L’ex presidente del Coni annuncia la corsa alla Federcalcio. Il derby Roma-Lazio slitta a lunedì sera e cambiano anche gli orari delle squadre in lotta per la Champions #Sport x.com forzaroma.info (@forzaromainfo) on Threads threads Malagò su Roma-Lazio: Diatriba non bella, si trovi una soluzioneIl candidato per la presidenza della Figc ha commentato il caos organizzativo attorno al derby della Capitale: Ma io non c'entro nulla ... ilromanista.eu Il derby Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio, si giocherà alle 20.45. Lega Calcio ragiona su ricorso al TarLa decisione della prefettura. Il match si sarebbe svolto 'in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d’Italia, in corso al Foro Italico' ... adnkronos.com