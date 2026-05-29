In Europa, le normative adottate dall'Unione Europea, come il Digital Services Act, limitano la libertà di espressione dei cittadini. Questa legge, secondo alcune fonti, ha un impatto sulla possibilità di svolgere campagne pro life, portando a un aumento della censura su questi contenuti. La discussione si concentra sulla relazione tra regolamentazioni digitali e la libertà di comunicare idee e opinioni in ambito pubblico.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Oggi parleremo di libertà di espressione, partendo dall'Europa e dalle normative adottate dall'Unione Europea, in particolare il Digital Services Act, che comprime la libertà di espressione dei cittadini europei". Così Jacopo Coghe, portavoce e vicepresidente di Pro Vita e Famiglia, a margine dell'evento organizzato dall'associazione alla Sala della Regina della Camera dei Deputati sul tema della censura e del cosiddetto "bavaglio" alle opinioni pro life. Nel corso dell'iniziativa Coghe ha denunciato quella che definisce "la compressione della libertà di espressione" subita attraverso la rimozione e la censura di "12 campagne di comunicazione pubbliche" promosse negli ultimi anni dall'associazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Coghe (Pro Vita): "In Europa sempre più censura su campagne pro life"

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