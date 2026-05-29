Coghe Pro Vita | In Europa sempre più censura su campagne pro life Sommario Web
Un rappresentante di Pro Vita ha evidenziato che in Europa la libertà di espressione, in particolare riguardo alle campagne pro life, è soggetta a restrizioni sempre più stringenti. Si fa riferimento al Digital Services Act, normativa dell’Unione Europea che, secondo quanto affermato, limita la possibilità di esprimersi liberamente sui temi legati alla vita e alle questioni pro life.
Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Oggi parleremo di libertà di espressione, partendo dall'Europa e dalle normative adottate dall'Unione Europea, in particolare il Digital Services Act, che comprime la libertà di espressione dei cittadini europei". Così Jacopo Coghe, portavoce e vicepresidente di Pro Vita e Famiglia, a margine dell'evento organizzato dall'associazione alla Sala della Regina della Camera dei Deputati sul tema della censura e del cosiddetto "bavaglio" alle opinioni pro life. Nel corso dell'iniziativa Coghe ha denunciato quella che definisce "la compressione della libertà di espressione" subita attraverso la rimozione e la censura di "12 campagne di comunicazione pubbliche" promosse negli ultimi anni dall'associazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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