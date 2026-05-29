Un rappresentante di Pro Vita ha evidenziato che in Europa la libertà di espressione, in particolare riguardo alle campagne pro life, è soggetta a restrizioni sempre più stringenti. Si fa riferimento al Digital Services Act, normativa dell’Unione Europea che, secondo quanto affermato, limita la possibilità di esprimersi liberamente sui temi legati alla vita e alle questioni pro life.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Oggi parleremo di libertà di espressione, partendo dall'Europa e dalle normative adottate dall'Unione Europea, in particolare il Digital Services Act, che comprime la libertà di espressione dei cittadini europei". Così Jacopo Coghe, portavoce e vicepresidente di Pro Vita e Famiglia, a margine dell'evento organizzato dall'associazione alla Sala della Regina della Camera dei Deputati sul tema della censura e del cosiddetto "bavaglio" alle opinioni pro life. Nel corso dell'iniziativa Coghe ha denunciato quella che definisce "la compressione della libertà di espressione" subita attraverso la rimozione e la censura di "12 campagne di comunicazione pubbliche" promosse negli ultimi anni dall'associazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Coghe (Pro Vita): "In Europa sempre più censura su campagne pro life"[Sommario Web]

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Auricolari Soundcore Liberty 5 Pro e Pro Max: chiamate sempre chiare grazie all’AISoundcore ha presentato gli auricolari Liberty 5 Pro e Liberty 5 Pro Max, dotati di un chip AI chiamato Thus, sviluppato insieme ad Anker.

Objects Iv Life T-shirt ‘waffle’: Pro e ControLa t-shirt 'waffle' di Objects Iv Life è al centro di un confronto tra sostenitori e critici.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Pro Vita incontra i genitori e consegna 81mila firme; Svolta storica per gli scout italiani: apertura a educatori Lgbt | La polemica dei Pro Vita: Tradita la fiducia delle famiglie; Scout, svolta storica: Agesci apre alle guide Lgbt. Pro Vita: Tradita la fiducia delle famiglie; Giovedì Pro Vita alla Camera per la libertà d’espressione.

UE spende milioni per teorie gender/ Coghe (pro vita): Più di 250 progetti pro-lgbt tra cinema e scuolaL'Ue spende miliardi di euro in progetti a sostegno delle teorie gender e della comunità Lgbt: la denuncia dell'attivista pro-vita Jacopo Coghe È un vero e proprio fittissimo elenco di progetti di ... ilsussidiario.net

Jacopo Coghe (Pro Vita)/ Rai fa propaganda pro ddl Zan. Minacce dopo attacco FedezJacopo Coghe ai microfoni de La Verità: Ddl Zan ha l'obiettivo di fare cultura, rieducare i nostri figli, promuovere l’ideologia gender A quasi una settimana dai fatti, non si placano le polemiche ... ilsussidiario.net