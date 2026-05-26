Auricolari Soundcore Liberty 5 Pro e Pro Max | chiamate sempre chiare grazie all’AI

Soundcore ha presentato gli auricolari Liberty 5 Pro e Liberty 5 Pro Max, dotati di un chip AI chiamato Thus, sviluppato insieme ad Anker. Questi modelli permettono di effettuare chiamate con audio chiaro anche in ambienti rumorosi. La tecnologia AI analizza e ottimizza il suono durante le conversazioni. I dispositivi sono stati annunciati come i primi della gamma a integrare questa funzionalità.

Soundcore ha annunciato il lancio di Liberty 5 Pro e Liberty 5 Pro Max, i primi due prodotti a utilizzare il chip AI Thus sviluppato congiuntamente con Anker per offrire una chiara acquisizione della voce anche in ambienti rumorosi.Di seguito le caratteristiche principali e i prezzi dei nuovi. 🔗 Leggi su Today.it

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soundcore Liberty 5 Pro vs Pro Max — Heres The Difference

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