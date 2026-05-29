Coco Gauff mette le racchette in frigo al Roland Garros | sentono caldo anche loro

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una partita al Roland Garros, Coco Gauff è stata ripresa mentre inseriva diverse racchette nel frigorifero. L'episodio è avvenuto mentre la tennista si trovava in campo, e le racchette erano state messe in frigorifero apparentemente per mantenere le attrezzature fresche. L'azione ha attirato l'attenzione dei presenti, ma non sono stati segnalati altri dettagli o conseguenze legate a questo gesto.

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Coco Gauff è stata inquadrata mentre durante una partita al Roland Garros metteva un bel numero di racchette in frigorifero, pronte ad essere usate all'occorrenza. È per preservarle dagli effetti del caldo parigino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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