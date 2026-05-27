Coco Gauff ha iniziato il suo torneo al Roland Garros con una vittoria in due set, 6-4, 6-0. Prima del match, ha avuto un incidente d'auto e ha preso un taxi per arrivare in tempo. Durante l'evento, ha raccontato di aver rovesciato il suo succo dappertutto. La giocatrice ha dichiarato di aver avuto paura prima del debutto, ma poi ha portato a casa una vittoria senza problemi.

Una vittoria convincente in due set ( 6-4, 6-0 ): l’esordio di Coco Gauff al Roland Garros è stato senza intoppi. Ma se in campo è stato un match tranquillo, il pre partita è stato molto movimentato per la tennista statunitense: “È stata una giornata movimentata. Ma credo che quando succedono cose del genere, ti permettano di non pensare alla partita. Sono semplicemente felice di essere qui sana e salva”, ha spiegato Gauff, che ha svelato tutto dopo la partita. Poi il racconto: “Mentre andavo sul posto, ho avuto un piccolo incidente d’auto ”, ha raccontato la 22enne statunitense, ridendoci su, ai microfoni di TNT Sports. “Siamo andati a sbattere contro un palo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Coco Gauff, paura prima del debutto al Roland Garros: incidente d’auto e corsa in taxi. “Ho rovesciato il mio succo dappertutto”

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