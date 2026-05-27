La tennista statunitense Coco Gauff ha raccontato di aver raggiunto lo stadio di Roland Garros a bordo di un taxi dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale poco prima del suo match. L’incidente ha coinvolto un’auto che si è schiantata contro un palo. Gauff ha comunque disputato e vinto l’incontro contro la Townsend.

Dallo spavento per un incidente stradale avvenuto proprio poche ore prima del match al netto successo in campo ottenuto contro Taylor Townsend. Da un punto di vista puramente sportivo, per Coco Gauff il Roland Garros 2026 si è aperto nel migliore dei modi, con una vittoria convincente (6-4; 6-0), ma quanta paura per il piccolo imprevisto che ha caratterizzato la sua marcia di avvicinamento verso lo stadio. Al termine della sfida contro la statunitense è stata la stessa campionessa in carica del torneo parigino a raccontare, con un sorriso, quanto accaduto in precedenza. Sul campo Coco Gauff non ha lasciato chance alla connazionale, mostrando una forma invidiabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roland Garros, paura per Coco Gauff: auto contro un palo, lei raggiunge lo stadio in taxi

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SHOCKING! Fans Fear Coco Gauff May Not Be Ready for French Open

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