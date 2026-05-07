Sabato la grande festa promozione del Venezia con corteo in Canal Grande

Sabato 9 maggio si terrà un corteo in Canal Grande per celebrare la promozione del Venezia in Serie A. La manifestazione coinvolgerà la prima squadra, lo staff tecnico e la dirigenza del club. L’evento si svolgerà nel centro della città, con i partecipanti che percorreranno il canale in barca. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo a orari o dettagli logistici.

Corteo in Canal Grande per festeggiare la promozione in serie A del Venezia. L'appuntamento è per sabato 9 maggio con prima squadra, staff tecnico e dirigenza arancioneroverde. Al termine della passerella acquea, i festeggiamenti proseguiranno in Piazza San Marco, per celebrare l'importante.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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