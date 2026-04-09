D opo aver svelato chi è il miglior baciatore di Hollywood, Sharon Stone mostra come diventare la vera regina del red carpet: spalle marcate, linee sartoriali nette e libertà creativa. Ai Fashion Trust Awards 2026, l’attrice ha incantato il pubblico con un look originale che riscrive le regole del classico power suit: un completo mix & match che conferma ancora una volta il suo spirito libero e la sua attitudine da icona fashion. Lo stile di Sharon Stone. guarda le foto Il fascino del power suit, il completo giacca e pantaloni non convenzionale. Stone ha indossato pantaloni gessati con pieghe, abbinati a una camicia coordinata con colletto alzato: un tocco perfetto per la giusta attitudine da power suit. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ai "Fashion Trust Awards 2026", la star reinventa il power suit con un mix & match originale e accessori statement che confermano il suo stile libero e iconico

Dove Cameron e Pamela Anderson, nude look e generazioni a confronto ai Fashion Trust Awards 2026Nella Città degli Angeli è stata la volta dei Fashion Trust Awards 2026, cerimonia annuale no-profit atta a sostenere e finanziare i più talentuosi...

Leggi anche: Tendenze Autunno Inverno 2026/2027: dalle sfilate internazionali emergono 10 must-have tra capi iconici, accessori statement e nuovi codici di stile

Argomenti più discussi: Dove Cameron e Pamela Anderson, nude look e generazioni a confronto ai Fashion Trust Awards 2026; Dove Cameron e Pamela Anderson nude look e generazioni a confronto ai Fashion Trust Awards 2026.

Dove Cameron e Pamela Anderson, nude look e generazioni a confronto ai Fashion Trust Awards 2026Dove Cameron e Pamela Anderson hanno attirato ogni sguardo a Los Angeles, sfoggiando due diverse interpretazioni del nude look da manuale. dilei.it

Miuccia Prada riceve il premio alla carriera ai Fashion trust Arabia awards 2025Miuccia Prada protagonista dei Fashion trust Arabia awards. La designer ha ricevuto il premio alla carriera, Life achievement award, in occasione della settima edizione dell’evento, svoltosi al ... milanofinanza.it