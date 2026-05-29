Tra il 2026 e il 2030 si prevede un aumento dei picchi di calore legati al fenomeno El Niño. Le temperature globali potrebbero raggiungere livelli record nel 2027, potenzialmente diventando l’anno più caldo mai registrato. Gli esperti indicano che El Niño influenzerà le temperature del prossimo quinquennio, contribuendo a periodi di calore intenso. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli effetti regionali o sulle modalità di misurazione.

? Punti chiave Perché il 2027 potrebbe diventare l'anno più torrido della storia?. Come influenzerà il fenomeno El Niño le temperature del prossimo quinquennio?. Quali sono le probabilità reali che si superi il record del 2024?. Come cambieranno le precipitazioni globali secondo i nuovi modelli climatici?.? In Breve Probabilità dell'86% che un anno tra il 2026 e il 2030 superi il 2024.. Rapporto Met Office e 13 istituti analizzano i modelli climatici globali.. Fenomeno El Niño previsto fine 2026 con picco termico nel 2027.. Rischio evento torrido 2027 aumentato del 6% rispetto alle stime 2025.. Tra il 2026 e il 2030 le temperature globali subiranno un’impennata senza precedenti, con una probabilità dell’86% che un anno in questo quinquennio superi il record del 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clima: rischio picchi di calore tra il 2026 e il 2030 per El Niño

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