Recenti segnali provenienti dall’Oceano Pacifico indicano un aumento del calore a profondità significative, un fenomeno associato all’arrivo di El Niño. Questa variazione nel calore profondo potrebbe alterare le condizioni meteorologiche a livello globale, influenzando modelli di pioggia e temperature. Il cambiamento nella struttura termica dell’oceano si concentra nel cosiddetto termoclino, uno strato che separa le acque calde di superficie da quelle più fredde sottostanti. La sua modifica sta attirando l’attenzione degli scienziati che monitorano le conseguenze climatiche.

? Punti chiave Come influenzerà il calore profondo del Pacifico il meteo globale?. Perché il termoclino sta cambiando la struttura termica dell'oceano?. Quanto potrà essere intenso l'impatto di El Niño sull'Italia?. Quando l'atmosfera entrerà in sintonia con l'energia accumulata negli oceani?.? In Breve Accumulo termico profondo rilevato da NOAA da circa sei mesi.. Alterazione del termoclino riduce la risalita di acque fredde nel Pacifico.. Previsioni per l'Italia indicano autunno più caldo e meno piogge.. Dati analizzati da International Research Institute for Climate and Society.. Le analisi della NOAA indicano probabilità ormai quasi certe per lo sviluppo di un evento El Niño durante l’estate, con il rischio concreto che le condizioni favorevoli persistano fino al prossimo inverno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oceano Pacifico: il calore profondo segnala l’arrivo di El Niño

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