A Roma, nella Biblioteca Vallicelliana, si è svolto un confronto tra diverse visioni sul futuro dell’Europa. Sono stati discussi il Green Deal e le politiche climatiche, con interventi che hanno evidenziato approcci alternativi. L’incontro si è concentrato su come le strategie ambientali si intreccino con i principi democratici e le sfide di un domani più sostenibile. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti di vari movimenti politici.

Nella cornice della Biblioteca Vallicelliana, nel seicentesco Salone Borromini allestito con le opere di Giancarlino Benedetti Corcos ispirate alle parole di Francesco Borromini, ieri si è tenuta la conclusione di CitiDem, progetto di democrazia partecipativa e deliberativa promosso da Natura Comune e Citizens Take Over Europe con il sostegno dell’Unione Europea. Due anni di lavoro, sette paesi europei — Belgio, Grecia, Germania, Francia, Slovenia, Austria, Paesi Bassi — e una doppia tappa italiana a Bologna e Roma. Un percorso che si è chiuso ieri nella Capitale con un’assemblea civica aperta, rumorosa nel senso migliore del termine: piena di voci, proposte e idee. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Clima, democrazia e futuro: a confronto a Roma visioni alternative su Green Deal e altri temi caldi dell’Europa

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