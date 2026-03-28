Un politico italiano ha dichiarato che il Green deal rappresenta un errore epocale, ritenendolo più un progetto di ingegneria economica e sociale che una reale politica ambientale. Secondo le sue parole, sarebbe necessario adottare un approccio più pragmatico e meno ideologico sui temi legati all’ambiente. La critica si basa sulla percezione che il piano sia stato concepito in modo non equilibrato, privilegiando determinati obiettivi rispetto ad altri.

Il Green deal «Nei fatti si è rivelato un errore epocale. Era stato concepito come un grande progetto di ingegneria economica e sociale più che come una politica ambientale equilibrata. Il punto è che non ha raggiunto nemmeno l’obiettivo principale: ridurre le emissioni globali di CO2. In Europa le emissioni sono calate, ma era una tendenza già in atto da vent’anni. Nel frattempo, a livello globale, le emissioni continuano a crescere e nel 2025 hanno toccato il record storico. Questo dimostra che interventi isolati su scala europea non bastano ». L’Ue lo sta smontando con i pacchetti ‘omnibus’. Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Procaccini: “Green deal errore epocale. Meno ideologia e più pragmatismo sui temi ambientali”

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