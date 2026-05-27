Anche Lecco all' assemblea nazionale di Confindustria Europa ed energia i temi caldi

Il 26 maggio, una delegazione del Consiglio di presidenza di Confindustria Lecco e Sondrio, guidata dal presidente, ha partecipato all’assemblea nazionale di Confindustria. Tra i temi principali discussi durante l’incontro ci sono stati l’Europa e le questioni energetiche.

Una delegazione del Consiglio di presidenza di Confindustria Lecco e Sondrio,guidata dal presidente Marco Campanari, ha partecipato all’assemblea nazionale di Confindustria che di martedì 26 maggio. A Roma per l’evento annuale assieme al presidente Campanari anche il vicepresidente Mario Moro, il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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