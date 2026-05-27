Anche Lecco all' assemblea nazionale di Confindustria Europa ed energia i temi caldi
Il 26 maggio, una delegazione del Consiglio di presidenza di Confindustria Lecco e Sondrio, guidata dal presidente, ha partecipato all’assemblea nazionale di Confindustria. Tra i temi principali discussi durante l’incontro ci sono stati l’Europa e le questioni energetiche.
Una delegazione del Consiglio di presidenza di Confindustria Lecco e Sondrio,guidata dal presidente Marco Campanari, ha partecipato all’assemblea nazionale di Confindustria che di martedì 26 maggio. A Roma per l’evento annuale assieme al presidente Campanari anche il vicepresidente Mario Moro, il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie e thread social correlati
Assemblea Confindustria, Meloni attacca l’Europa: “Troppa burocrazia, poca visione strategica”Durante l’assemblea di Confindustria, il presidente del Consiglio ha criticato l’Europa, definendola “un gigante burocratico”.
Anche + Europa in balìa delle correnti. Magi sfiduciato dall’Assemblea nazionale, ma niente congresso. Lo statuto lo salvaIn un clima teso all’interno del partito, la segreteria del leader è ora sotto pressione, dopo le recenti tensioni emerse durante l’Assemblea...
Temi più discussi: Confindustria Lecco e Sondrio all’assemblea nazionale a Roma: ampia delegazione del territorio; Federmanager Lecco, all’Officina Badoni l’assemblea annuale tra imprese, innovazione e competenze; Elezioni comunali a Lecco, Gattinoni e Boscagli al ballottaggio il 7 e l'8 giugno; Il boom di Lariofiere tra Como e Lecco: utile netto +117%. Ricavi ben oltre i 4 milioni.
Brescia È in corso l’assemblea Coldiretti con la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei vertici istituzionali del Paese. Presente in gran numero anche la delegazione di Coldiretti Como Lecco guidata dal presidente Fortunato Trezz facebook
La Provincia di Lecco all’assemblea nazionale delle province lecconotizie.com/societa/lecco-… via @Lecco Notizie x.com
Una delegazione di Confindustria all'assemblea di RomaUna delegazione del Consiglio di presidenza di Confindustria Lecco e Sondrio, guidata dal Presidente Marco Campanari, ha partecipato ... merateonline.it
Autotrasporto, confermato il fermo: trasportatori lecchesi all’assemblea Unatras di MonzaAnche trasportatori di Confartigianato parteciperanno all’incontro convocato da Unatras nella sede monzese di Confartigianato Domani a Palazzo Chigi il confronto tra il Governo, la premier Giorgia Mel ... msn.com