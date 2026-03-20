Nella classifica FIMI dal 13 al 19 marzo 2026, Fulminacci debutta al secondo posto con l’album “Calcinacci”, mentre Samurai Jay mantiene il primato con il brano “Ossessione”. Tra gli artisti del recente Festival di Sanremo, il rapper si conferma in vetta ai singoli per la terza settimana consecutiva, con vendite e streaming che continuano a crescere.

Niente scalfisce il primato di Samurai Jay con il brano Ossessione. Tra i Big dell’ultimo Festival di Sanremo, il rapper si conferma per la terza settimana di seguito in vetta ai singoli della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 13 al 19 marzo 2026. Negli album, partono subito forti Tony Effe & Side Baby con Crack Musica II, contrastati in seconda posizione da Calcinacci, nuovo lavoro di Fulminacci, anche lui in gara nella kermesse canora. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Samurai Jay – Ossessione. Sayf – Tu mi piaci tanto. Sal Da Vinci – Per sempre sì. Ditonellapiaga – Che fastidio!. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 13 al 19 marzo 2026, Fulminacci debutta alla #2 degli album con “Calcinacci”

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Tutto quello che riguarda Classifica FIMI

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