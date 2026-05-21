La polizia ha arrestato quattro persone tra Salerno e Fondi nell’ambito di un’operazione contro un clan legato al traffico di droga. Durante le indagini, è stato individuato un latitante che si era nascosto a Fondi. Nella casa di un quarantasettenne sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e materiale utile alle indagini. Le forze dell’ordine hanno eseguito i provvedimenti e sequestrato eventuali prove legate alle attività illecite del gruppo.

? Punti chiave Come ha fatto un latitante a nascondersi a Fondi?. Cosa hanno trovato i militari nella casa del quarantatuttenne?. Perché il clan Fezza-De Vivo ha esteso i suoi traffici al Lazio?. Chi sono gli altri membri coinvolti nell'inchiesta di maggio?.? In Breve Operazione coordinata tra Caserta, Avellino, Salerno e Latina dopo arresti del 6 maggio.. Tre indagati domiciliari e un quarto con obbligo di firma quotidiana presso polizia.. Soggetto di 47 anni arrestato a Fondi con hashish e cocaina in casa.. Clan Fezza-De Vivo gestisce traffico droga tra agro nocerino-sarnese e province limitrofe.. I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito giovedì quattro misure cautelari per traffico di stupefacenti, colpendo un uomo di 47 anni che si trovava a Fondi per scontare i domiciliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clan Fezza-De Vivo, colpo alla droga: 4 arresti tra Salerno e Fondi

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