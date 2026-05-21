Blitz antidroga nel Salernitano | quattro nuovi arrestati legati al clan Fezza-De Vivo

Oggi nel Salernitano si è svolto un blitz delle forze dell'ordine che ha portato all'arresto di quattro persone. La Guardia di Finanza, su incarico della Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno. I quattro sono accusati di essere coinvolti in traffici di stupefacenti e sono ritenuti legati a un noto clan locale. L'operazione si inserisce in un'indagine più ampia sulla gestione del traffico di droga nella zona.

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