A Civita Castellana, il centrodestra si divide ufficialmente in due schieramenti diversi in vista delle prossime elezioni comunali. La Lega ha deciso di sostenere un candidato diverso da quello proposto dagli alleati storici, rompendo così l’unità del centrodestra locale. Questa scissione si è resa evidente con la scelta di puntare su un nuovo candidato, lasciando aperta la strada a confronti politici più accesi nelle settimane a venire.

Il centrodestra di Civita Castellana si spacca ufficialmente in due fazioni contrapposte in vista delle prossime consultazioni amministrative. La Lega ha infatti deciso di rompere il silenzio, confermando il sostegno a Claudio Parroccini, attuale vicesindaco, in una sfida che vede contrapposto al candidato del Carroccio il sindaco uscente Luca Giampieri, sostenuto da Fratelli d’Italia e Noi moderati. La strategia della Lega per il nuovo corso amministrativo. Dopo un periodo di incertezza caratterizzato da lunghe attese e comunicazioni assenti, la Lega ha delineato con precisione la propria linea politica. Il partito ha spiegato che la scelta di puntare su Parroccini risponde alla necessità di avviare un percorso di sviluppo economico e sociale per la città, programmabile nei primi cinque anni di mandato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civita Castellana: la Lega rompe il centrodestra e punta su Parroccini

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