Cittaducale Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri Un arresto e tre segnalazioni per uso di droga

Da cronachecittadine.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cittaducale hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante l’operazione, è stato arrestato un uomo e sono state emesse tre segnalazioni per uso di droga. Sono stati controllati numerosi soggetti e veicoli, con verifiche in vari punti della città. L’arrestato è stato portato in caserma, mentre le altre persone sono state segnalate alle autorità competenti.

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