cittaducale servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri un arresto e tre segnalazioni per uso di droga

Notizia in breve

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cittaducale hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante l’operazione, è stato arrestato un uomo e sono state emesse tre segnalazioni per uso di droga. Sono stati controllati numerosi soggetti e veicoli, con verifiche in vari punti della città. L’arrestato è stato portato in caserma, mentre le altre persone sono state segnalate alle autorità competenti.