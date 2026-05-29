Cittaducale Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri Un arresto e tre segnalazioni per uso di droga
Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cittaducale hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante l’operazione, è stato arrestato un uomo e sono state emesse tre segnalazioni per uso di droga. Sono stati controllati numerosi soggetti e veicoli, con verifiche in vari punti della città. L’arrestato è stato portato in caserma, mentre le altre persone sono state segnalate alle autorità competenti.
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