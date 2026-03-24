Ardea Servizio straordinario di controllo del territorio a cura dei Carabinieri di Anzio Denunciate 7 persone per evasione e furto aggravato di energia

Da cronachecittadine.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attività operativa ha comportato l’identificazione e il controllo di 67 soggetti, 41 veicoli e di un esercizio commerciale. All’esito del servizio, 7 persone sono state denunciate in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Inoltre, 6 persone sono state denunciate per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 5 di essi – 3 donne e 2 uomini, di età compresa tra 32 e 82 anni, tutti residenti nel comprensorio di Ardea – sono risultati responsabili di aver realizzato, presso le rispettive unità abitative private, allacci abusivi alla rete elettrica pubblica e di aver manomesso i contatori. L’ammanco complessivo di energia elettrica sottratta alla distribuzione è stato stimato in circa 47mila euro. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

ardea servizio straordinario di controllo del territorio a cura dei carabinieri di anzio denunciate 7 persone per evasione e furto aggravato di energia
© Cronachecittadine.it - Ardea. Servizio straordinario di controllo del territorio a cura dei Carabinieri di Anzio. Denunciate 7 persone per evasione e furto aggravato di energia

Articoli correlati

Anzio | Nettuno. Servizio straordinario di controllo del territorio a cura dei Carabinieri. 5 persone denunciate per rissa, tra le quali tre donneCronache Cittadine ANZIO NETTUNO – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei...

"Energia rubata per anni": nove persone denunciate per furto aggravatoPer anni avrebbero utilizzato energia elettrica senza pagarla, collegandosi direttamente alla rete elettrica.

Una raccolta di contenuti su Ardea Servizio straordinario di...

Argomenti discussi: Casal di Principe controlli straordinari dei carabinieri | tre denunciati e un arresto.

Controlli ad Ardea: furti di energia e violazioni, sette denunciatiCRONACA – Controlli a tappeto dei Carabinieri ad Ardea, dove i militari della Compagnia di Anzio, insieme ai tecnici Enel, hanno messo in campo un servizio straordinario per rafforzare la ... lanotiziaoggi.it

carabinieri di anzio ardea servizio straordinario diFurto di energia elettrica ad Ardea, allacci abusivi e contatori manomessi: danni per migliaia di euroFurto di energia elettrica al centro di un’operazione straordinaria dei Carabinieri della Compagnia di Anzio, impegnati in un servizio di controllo del territorio di Ardea. L’attività è stata svolta i ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.