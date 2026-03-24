L’attività operativa ha comportato l’identificazione e il controllo di 67 soggetti, 41 veicoli e di un esercizio commerciale. All’esito del servizio, 7 persone sono state denunciate in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Inoltre, 6 persone sono state denunciate per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 5 di essi – 3 donne e 2 uomini, di età compresa tra 32 e 82 anni, tutti residenti nel comprensorio di Ardea – sono risultati responsabili di aver realizzato, presso le rispettive unità abitative private, allacci abusivi alla rete elettrica pubblica e di aver manomesso i contatori. L’ammanco complessivo di energia elettrica sottratta alla distribuzione è stato stimato in circa 47mila euro. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Ardea. Servizio straordinario di controllo del territorio a cura dei Carabinieri di Anzio. Denunciate 7 persone per evasione e furto aggravato di energia

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