Durante il fine settimana a Città della Scienza si è svolta un’attività dedicata alla promozione di un’alimentazione sana, in occasione della Giornata Mondiale del Latte. L’evento ha offerto un percorso interattivo tra esposizioni e laboratori, con l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori sulle scelte alimentari e sul benessere legato a uno stile di vita equilibrato. La manifestazione ha coinvolto adulti e bambini, proponendo diverse attività educative.

Un nuovo weekend a Città della Scienza per favorire una corretta alimentazione e lo stile del mangiar sano in occasione della Giornata Mondiale del Latte. Nel weekend del 30 e del 31 maggio, sarà esplorato insieme il mondo dell’alimentazione, del benessere e delle buone abitudini quotidiane attraverso laboratori creativi, giochi dinamici, esperienze interattive e divertenti dimostrazioni scientifiche, in collaborazione conLatte Berna. In occasione dellaGiornata Mondiale del Lattedel 1° giugno, una ricorrenza istituita nel 2001 dalla FAO,Città della Scienzaaccompagnerà i visitatori in un percorso esplorativo all’insegna del benessere, della corretta alimentazione e del divertimento per i bambini. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Città della Scienza: Di che stile di Vita sei? Una fantastica avventura tra alimentazione e benessere

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