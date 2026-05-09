Fitness e sala alimentazione la salute come stile di vita | al via un percorso in tre tappe verso il benessere

Da forlitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato un nuovo percorso in tre tappe dedicato al benessere, che coinvolge attività di fitness e alimentazione. L’obiettivo è promuovere uno stile di vita più sano, partendo da semplici abitudini quotidiane. Il programma si rivolge a persone interessate a migliorare la propria salute attraverso pratiche quotidiane e scelte alimentari consapevoli. L’iniziativa si inserisce in un contesto di attenzione crescente al benessere personale.

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Prendersi cura di sé non è un traguardo lontano, ma un viaggio che inizia dalle piccole scelte quotidiane. Con questo spirito, il Servizio igiene e sanità pubblica, lavorando fianco a fianco con il Dipartimento di Cure primarie di Forlì-Cesena, ha dato vita a un’iniziativa concreta ospitata nella.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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