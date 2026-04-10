Città della Scienza Scienza in orbita | alla scoperta dell’avventura umana oltre l’atmosfera!

Città della Scienza organizza un evento speciale nel fine settimana del 11 e 12 aprile, dedicato alla scoperta dell’avventura umana oltre l’atmosfera. La manifestazione propone attività e approfondimenti per esplorare il tema dell’esplorazione spaziale e delle missioni nello spazio. L’iniziativa si svolge in diversi spazi all’interno della struttura, coinvolgendo visitatori di tutte le età in un’esperienza legata alla scienza e alla tecnologia.

Città della Scienza invita a un weekend speciale, sabato 11 e domenica 12 aprile, dedicato all’avventura umana oltre l’atmosfera. Un viaggio emozionante tra scienza, curiosità e immaginazione, per avvicinarsi all’esplorazione spaziale con lo stesso entusiasmo dei primi astronauti. e con lo sguardo rivolto alle stelle. Inoltre, all’interno di Corporea sarà possibile osservare da vicino una speciale vetrina dedicata al cibo degli astronauti, con veri esempi di pasti sviluppati per le missioni spaziali: un’occasione unica per scoprire cosa si mangia in orbita e come la scienza dell’alimentazione contribuisce alla vita nello spazio. Proposta integrata di attività divulgative e interattive dedicate all’esplorazione spaziale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Città della Scienza, Scienza in orbita: alla scoperta dell’avventura umana oltre l’atmosfera! Sensazioni, a Città della Scienza viaggio interattivo alla scoperta dei confini della percezione umanaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Città della Scienza, un weekend speciale dedicato alla scoperta dell’acquaIn occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, Città della Scienza invita il pubblico a un weekend speciale interamente dedicato alla scoperta e... What If Humanity Relocated to Proxima b | Living on an Alien World Temi più discussi: Città della Scienza: oltre 2.000 visitatori tra Pasqua e Pasquetta; Musei della Scienza in Italia: i migliori da visitare con bambini e ragazzi; Pasquetta 2026 a Napoli a Città della Scienza per tutta la famiglia; La nuova Città della Scienza riparte da Coroglio. Città della Scienza, a Napoli l’evento italiano che aderisce alla Giornata mondiale della fisica quantisticaNapoli capitale della quantistica dal 14 al 17 aprile: Città della Scienza ospita il 3° congresso nazionale di NQSTI. 2anews.it Pasqua e Pasquetta a Città della ScienzaPer le prossime vacanze pasquali, Città della Scienza invita il pubblico a immergersi in un’esperienza speciale dove la meraviglia della scoperta scientifica ... napolivillage.com Napoli ospita il Terzo Congresso nazionale di NQSTI a Città della Scienza #Napoli - facebook.com facebook