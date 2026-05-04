Scontro auto-scooter a Riccione la 18enne Chiara Bacchini muore dopo giorni di ricovero | Donati gli organi
Una giovane di 18 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un incidente a Riccione. La ragazza, che si trovava a bordo di uno scooter, si è scontrata con un’auto e, dopo tre giorni di ricovero in ospedale, non ce l’ha fatta. La notizia ha suscitato commozione nella comunità locale, e i familiari hanno deciso di donare gli organi.
Chiara Bacchini è morta a 18 anni in ospedale dopo tre giorni di ricovero. La ragazza era rimasta coinvolta in un grave incidente a Riccione: si era scontrata con un’auto mentre era in sella al suo scooter. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Chiara è morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. “Saranno donati gli organi”Riccione (Rimini), 4 maggio 2026 - Si è interrotta a 18 anni la vita di Chiara Bacchini.
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