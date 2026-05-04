Scontro auto-scooter a Riccione la 18enne Chiara Bacchini muore dopo giorni di ricovero | Donati gli organi

Una giovane di 18 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un incidente a Riccione. La ragazza, che si trovava a bordo di uno scooter, si è scontrata con un’auto e, dopo tre giorni di ricovero in ospedale, non ce l’ha fatta. La notizia ha suscitato commozione nella comunità locale, e i familiari hanno deciso di donare gli organi.