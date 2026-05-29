Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati accusati in seguito alla partecipazione a Uomini e Donne. La zia di Gianmarco Steri ha segnalato un comportamento ritenuto scorretto nei loro confronti. La relazione tra Solimeno e Leonardi, iniziata di recente, continua a suscitare attenzione. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensioni tra i coinvolti, senza ulteriori dettagli sulle accuse o le conseguenze legali.

La relazione tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi è appena cominciata e i due sembrano essere più appassionati che mai. Non tutti, però, sembrano credere alla loro relazione e alla possibilità che questa storia possa durare a lungo fuori da Uomini e Donne. Tra i non sostenitori dei due c’è anche una persona legata a Gianmarco Steri, attuale fidanzato di Martina De Ioannon. Nello specifico, la zia dell’ex tronista di UeD ha commentato al di sotto di un post dedicato alla coppia, cosa che ha suscitato l’immediata reazione degli utenti del web. Il commento pungente della zia di Gianmarco Steri contro Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. Ciro ed Elisa hanno tanti sostenitori, ma anche tanti detrattori, come capita alla stragrande maggioranza delle coppie che si formano a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ciro Solimeno ed Elisa accusati dopo UeD: brutto gesto della zia di Gianmarco Steri

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Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi Nuovi Sviluppi Dopo la Scelta

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