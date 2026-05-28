Uomini e donne la zia di Gianmarco Steri e quel brutto gesto verso Ciro e Elisa | l’accaduto
Una donna ha aggredito Ciro e Elisa durante le riprese di un programma televisivo. La zia di un concorrente ha compiuto un gesto violento nei confronti dei due partecipanti. La scena è stata registrata e trasmessa sui canali nazionali. Ciro Solimeno, il tronista napoletano, ha scelto Elisa Leonardi, preferendola a Martina Calabrò, durante la messa in onda. La produzione ha preso provvedimenti e sta gestendo l’accaduto.
La scelta di Ciro Solimeno è andata in onda nei giorni scorsi sui teleschermi di Canale 5. Il tronista napoletano ha scelto Elisa Leonardi, preferendola a Martina Calabrò. In queste ore, la coppia è rimasta vittima di un brutto gesto da parte di una parente di Gianmarco Steri. In particolare, la zia del barbiere romano ha usato parole poco carine per commentare Ciro e Elisa. La donna ha scritto: "Finta come Ciro, formate la coppia perfetta", dimostrando di non credere al sentimento che li lega. Gianmarco Steri è oggi felicemente fidanzato con Martina De Ioannon, che un tempo aveva una storia proprio con Ciro finita in malo modo. Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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