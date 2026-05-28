Durante una puntata di Uomini e Donne, la zia di Gianmarco Steri ha rivolto accuse a Elisa e Ciro. La discussione ha coinvolto anche i due, che sono stati citati più volte nel corso del programma. È stato inoltre menzionato il nome di Gianmarco Steri, attualmente in coppia con una ragazza, senza ulteriori dettagli sulle dinamiche. La trasmissione ha mostrato confronti tra i partecipanti senza sviluppi legali o ufficiali.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati tirati in ballo ancora una volta dopo Uomini e Donne. E a sorpresa spunta anche il nome di Gianmarco Steri, attualmente fidanzato con Martina De Ioannon. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto sui social e perchè il gesto non è passato inosservato. Cinzia Paolini spiazza i telespettatori: chi ha scelto tra Marco e Mario La notizia che ha acceso il dibattito. Nuove tensioni social attorno ai protagonisti di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, infatti, sta facendo il giro del web un commento attribuito alla zia di Gianmarco Steri, ex tronista del dating show di Maria De Filippi e oggi felicemente fidanzato con Martina De Ioannon. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, la zia di Gianmarco Steri contro Elisa e Ciro: cosa ha fatto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne, Trono Classico - Lo scontro tra Ciro, Alessio e Matteo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Uomini e Donne, altre segnalazioni su Ciro Solimeno: chi sceglie e perchè spunta il nome di Gianmarco Steri

Uomini e Donne, tensione alle stelle dopo la scelta di Ciro: cosa ha fatto Martina CalabròNelle anticipazioni di ieri riguardanti la registrazione di Uomini e Donne, si è parlato della decisione di Ciro Solimeno e della reazione di Martina...

Temi più discussi: Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi: le segnalazioni infinite, l'amarezza di Martina Calabrò e l'amore a gonfie vele fuori da Uomini e...; Uomini e Donne, le prime parole di Ciro Solimeno dopo la scelta: Ho letto cose che mi hanno fatto male; Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi: le segnalazioni infinite, l'amarezza di Martina Calabrò e l'amore a gonfie vele fuori da Uomini e...; Martina Calabrò tronista nella prossima stagione di Uomini e donne? | Il web rumoreggia.

Gianmarco steri e Martina De Ioannon #gianmarcosteri #martinadeioannon #coatters #uominiedonne x.com

Uomini e Donne, Gianmarco e Martina: un amore che sembra scritto dal destinoGianmarco Steri e Martina De Ioannon raccontano un retroscena inedito sulla loro storia ?? Tra incontri mancati, coincidenze e il destino che sembra averli uniti, i fan di Uomini e Donne restano senza ... quilink.it

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e la romantica dedica per i 30 anni di Gianmarco SteriMartina De Ioannon e Gianmarco Steri, protagonisti di Uomini e Donne, sempre più innamorati. La dedica per i 30 anni dell'ex tronista. msn.com