Uomini e Donne la zia di Gianmarco Steri contro Elisa e Ciro | cosa ha fatto

Da anticipazionitv.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una puntata di Uomini e Donne, la zia di Gianmarco Steri ha rivolto accuse a Elisa e Ciro. La discussione ha coinvolto anche i due, che sono stati citati più volte nel corso del programma. È stato inoltre menzionato il nome di Gianmarco Steri, attualmente in coppia con una ragazza, senza ulteriori dettagli sulle dinamiche. La trasmissione ha mostrato confronti tra i partecipanti senza sviluppi legali o ufficiali.

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Uomini e Donne, Trono Classico - Lo scontro tra Ciro, Alessio e Matteo

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