Circuito ERT | stagione da record con 6.153 abbonati

Notizia in breve

La stagione 20252026 del Circuito ERT si è conclusa con un incremento nel numero di repliche, arrivando a 268 tra prosa, musica, danza e circo contemporaneo. Sono stati registrati 6.153 abbonati, segnando un record rispetto alle stagioni precedenti. La programmazione ha coperto vari generi artistici, coinvolgendo diversi teatri e spazi della regione. I dati ufficiali indicano una crescita del pubblico e delle attività svolte durante l’anno teatrale.