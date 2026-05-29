Circuito ERT | stagione da record con 6.153 abbonati
La stagione 20252026 del Circuito ERT si è conclusa con un incremento nel numero di repliche, arrivando a 268 tra prosa, musica, danza e circo contemporaneo. Sono stati registrati 6.153 abbonati, segnando un record rispetto alle stagioni precedenti. La programmazione ha coperto vari generi artistici, coinvolgendo diversi teatri e spazi della regione. I dati ufficiali indicano una crescita del pubblico e delle attività svolte durante l’anno teatrale.
La stagione 20252026 del Circuito ERT — l'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia — si chiude con numeri in crescita: 268 repliche tra prosa, musica, danza e circo contemporaneo, 6.153 abbonati e 66.689 presenze complessive nei trenta teatri del circuito regionale. Lo rende noto l'ente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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