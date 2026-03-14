Per la partita di domani alle 14,30 contro il Mezzolara, lo stadio Mazza ha già superato le 5.000 presenze tra abbonati e biglietti venduti in prevendita. La stagione sta registrando numeri record di pubblico, con molti tifosi che si sono già assicurati un posto sugli spalti. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Tra abbonati e biglietti venduti in prevendita, sono già oltre 5mila i tifosi della Spal che si sono già assicurati un posto sugli spalti dello stadio Mazza per lo scontro al vertice in programma domani alle 14,30 contro il Mezzolara. Alle 19 di ieri risultavano staccati 2.754 tagliandi, in via di esaurimento in tribuna (ne restano disponibili soltanto 50). I supporters biancazzurri hanno a disposizione la giornata di oggi per acquistare il tagliando a prezzi popolari: curva Ovest 5 euro, tribuna 10 euro. I biglietti sono in vendita online su www.etes.it e presso la tabaccheria L’Angolo della Fortuna in viale Krasnodar 31. Inoltre, è possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello stadio Mazza in corso Piave oggi dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tra abbonati e biglietti venduti si va verso numeri record in stagione. Già oltre 5mila presenze al Mazza

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