Arriva la nuova edizione di Avanti Pop* la festa del 1° Maggio con arte musica e street food

L’associazione ARCI Pepita Ramone, in collaborazione con il Ristorante Kowalski, ARCI Genova e la Rete d’impresa Contatto, annuncia la seconda edizione di “Avanti Pop*”. L’evento si svolge il 1° maggio e include musica, arte, street food e momenti di svago, dedicati alla commemorazione e alla celebrazione dei lavoratori. La manifestazione si tiene in una giornata che unisce intrattenimento e ricordo, coinvolgendo diverse realtà locali.

L’associazione di promozione sociale ARCI Pepita Ramone insieme al Ristorante Kowalski, ARCI Genova e la Rete d’impresa Contatto presentano la seconda edizione di “Avanti Pop*”, un momento di commemorazione, svago, musica, ballo, arte e buon cibo nella giornata dedicata ai lavoratori.Venerdì 1°.🔗 Leggi su Genovatoday.it Buried Truths | Critical Role | Campaign 4, Episode 23 Notizie correlate A Novoli arriva la Festa Greca con street food, musica e birra tradizionaleTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il... La primavera arriva a suon di "Beat Fest": musica, street food e mercatini al centro della seconda edizioneLa musica fa da padrona con spazi allestiti lungo viale Vespucci e due palcoscenici principali fra il Caffè Pascucci e l'hotel Villa Rosa Riviera. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Levante For 2026, torna la fiera del mondo pop tra fumetti e cosplay; Levante For 2026: la Fiera del Levante si prepara ad accogliere gli appassionati del mondo pop; Levante For, Bari capitale della cultura pop. Le foto; Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 25 e il 26 aprile. Isola dei Famosi, arriva una nuova indiscrezione sulla prossima edizione!L'Isola dei Famosi è uno dei programmi di punta di Mediaset, ma gli ascolti deludenti della scorsa edizione hanno messo in pericolo una nuova messa in onda. Previsto inizialmente per la primavera del ... comingsoon.it Loris Antonelli, responsabile delle attività educative di ÀP - Antimafia Pop Academy, nelle scuole passa circa mille ore l’anno. È parte di un’equipe multidisciplinare composta da psicologi, psicoterapeuti ed educatori. Il modello è portato avanti in due istituti del facebook