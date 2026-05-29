Cinque milioni di contenuti digitali e 30 milioni di click sui QR code | il libro di testo diventa ipermediale Ricerca AIE

Secondo una ricerca dell'Associazione Italiana Editori, i libri di testo si sono trasformati in contenuti ipermediali, con circa cinque milioni di contenuti digitali integrati e 30 milioni di click sui QR code presenti nei volumi. Questa evoluzione permette di accedere a materiali multimediali attraverso collegamenti rapidi. La presenza di QR code nei manuali è diventata comune, offrendo agli studenti strumenti digitali collegati ai contenuti cartacei.

C’era un tempo in cui il libro di testo era solo carta. Oggi, aprendo un manuale qualsiasi, lo si trova punteggiato di piccoli quadrati bianchi e neri. Un QR code, talvolta decine. Inquadrarlo con lo smartphone apre un mondo: un video, una mappa interattiva, un esercizio autocorrettivo, una ricostruzione in 3D. E i numeri dicono che questa abitudine non è più una novità per pochi, ma un fenomeno di massa. A fotografarlo è l’“Osservatorio AIE sul mondo della scuola e sull’offerta editoriale”, presentato il 27 maggio alla Camera dei deputati. Il rapporto, curato dall’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori, censisce l’intero catalogo attivo dei libri di testo – i volumi che hanno almeno un’adozione collegata – e arriva a una cifra impressionante: 22. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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