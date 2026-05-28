L’AIE – Associazione Italiana Editori – afferma che il libro di testo rimane fondamentale nella didattica, anche con l’avvento dell’intelligenza artificiale. Secondo due docenti su tre, negli ultimi cinque anni, i metodi e i tempi di apprendimento degli studenti sono peggiorati, evidenziando il ruolo centrale del materiale cartaceo nel processo educativo.

È cuore dei processi di apprendimento scolastici, anche ai tempi dell’Intelligenza Artificiale. Tanto più in uno scenario complesso dove, dicono due docenti su tre, negli ultimi cinque anni modi e tempi dell’apprendimento degli studenti sono peggiorati. È quanto emerge dall’indagine Il valore del libro di testo nella didattica d’aula e nello studio a casa, quando l’IA entra in classe, presentata ieri, 27 maggio, alla Camera dei deputati nell’ambito del convegno organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) Il Valore della Conoscenza. Il libro di testo come bene essenziale del Paese. Investire nell’istruzione e supportare le famiglie. Una ricerca ( qui la sintesi ) basata sulle risposte di 3. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - AIE – Associazione Italiana Editori: il libro di testo si conferma centrale nella didattica anche nell’era dell’IA

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LEditoria Italiana è MORTA La verità MOLTO SCOMODA sulla qualità letteraria

Notizie e thread social correlati

Libri di testo al centro della didattica per il 99% dei docenti, ma l’IA entra nella preparazione delle lezioniUn’indagine dell’Associazione Italiana Editori rivela che il 99% dei docenti utilizza i libri di testo nelle lezioni in aula, mentre l’81% li...

Presentato il libro di Umberto Mancini sulla comunicazione economico-finanziaria nell'era dell'IAÈ stato presentato un nuovo libro dedicato alla comunicazione economico-finanziaria nell'epoca dell'Intelligenza Artificiale.

Temi più discussi: L'Italia alla Fiera Internazionale del Libro di Varsavia - Aise.it; Non bastano i fondi per le famiglie incapienti, serve la detrazione fiscale; Aie: l’editoria italiana di varia ha chiuso il 2025 con un -2,2%. La pirateria ha sottratto al settore 722 mln di euro; Editoria scolastica da 773 milioni, calo del -2,2%: alla Camera il 27 maggio il convegno AIE. Le info utili.

Se ora boicottate le adozioni dei libri di testo, a settembre gli studenti rischieranno di non avere i libri. INTERVISTA a Giorgio Riva (Presidente Gruppo educativo AIE)Non si è fatta attendere la presa di posizione dell’AIE, Associazione Italiana Editori. Una presa di posizione che assomiglia più a un grido d’allarme che non a una minaccia dopo l’annuncio di una pro ... orizzontescuola.it

Associazione italiana editori chiede liberazione di Sansal++ RIPETIZIONE CON TITOLO CORRETTO ++ L'Associazione Italiana Editori si unisce agli appelli di scrittori ed editori per chiedere la liberazione di Boualem Sansal. Lo scrittore franco-algerino è sotto ... ansa.it