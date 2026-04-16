Un murales realizzato in ricordo di Stefano e Virgilio Mattei, vittime di un incendio a Primavalle, si arricchisce di un elemento interattivo: un Qr code che permette di accedere a informazioni sulla loro vita. L’opera, visibile in zona, si propone di fornire dettagli sui fratelli scomparsi, offrendo ai visitatori la possibilità di approfondire la loro storia attraverso uno strumento digitale.

Il murales dedicato alla memoria di Stefano e Virgilio Mattei, vittime del rogo di Primavalle, diventa un’opera “parlante”: la Regione Lazio, che ne è stata promotrice su impulso del presidente Francesco Rocca, ha fatto realizzare una targa con un Qr code che rimanda a un sito istituzionale per scoprire chi erano «i fratelli di Primavalle» e capire perché quel murales è insieme un gesto di pacificazione e di monito. La targa è stata scoperta oggi in occasione della commemorazione della morte di Stefano e Viriglio, avvenuta il 16 aprile 1973, e a un anno esatto dall’inaugurazione del murales, a sua volta nato con l’idea di fare del ricordo un’opportunità di riflessione per il presente e il futuro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il murales per Stefano e Virgilio Mattei diventa “parlante”: un Qr code racconta chi erano i fratelli di Primavalle

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