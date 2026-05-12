Musica comicità storia e politica Tutti gli eventi della Slang Week

L’Slang Week 2026 ha preso il via con il concerto del rapper Anastasio e ha portato a trasformare la zona della Martesana in un luogo di incontri tra musica, comicità, storia e politica. Durante la settimana si sono susseguite diverse iniziative che hanno coinvolto artisti di fama e giovani emergenti, creando un calendario ricco di eventi aperti al pubblico. La manifestazione si svolge in vari spazi della zona, attirando numerosi partecipanti ogni giorno.

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Dopo il debutto con il rapper Anastasio, lo Slang Week 2026 trasforma la Martesana in un laboratorio a cielo aperto dove i grandi nomi del panorama artistico e culturale incontrano le nuove generazioni. Trecento eventi gratuiti per i ragazzi in poco più di 15 giorni. Il ritmo del Festival delle politiche giovanili è sostenuto da un nome di caratura internazionale, Marco Detto (Spazio L’Hub, Vimodrone 16 e 23 maggio), che guiderà masterclass jazz con un team di docenti d’eccezione: Paolo Tomelleri, Rudy Migliardi, Maxx Furian, Sandro di Pisa e Alex “Pacho“ Rossi. La scena comica accende i riflettori sull’energia dei Panpers (Tensostruttura...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musica, comicità, storia e politica. Tutti gli eventi della Slang Week ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Une journée typique en France | French Listening Practice (B1) Notizie correlate Un fine settimana tra folk irlandese, comicità e numerose mostre: tutti gli eventi del weekendAbbondano le mostre d’arte organizzate questo fine settimana, dal 13 al 15 marzo. Festival della comicità. Quattro giorni di eventi per vent’anni di storiaIl Festival del teatro e della comicità Città di Luino celebra la sua ventesima edizione.