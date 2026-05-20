Ecco R-Estate 2026 | a Castel Frentano pronti gli eventi per la stagione più bella

A Castel Frentano sono stati programmati quattordici eventi che si svolgeranno tra la fine di maggio e metà agosto, con l’obiettivo di animare il territorio e offrire occasioni di svago alla comunità locale. La serie di iniziative si concentrerà nel periodo estivo, coinvolgendo diverse location del paese e attirando partecipanti di tutte le età. La programmazione è stata predisposta per rendere il paese più vivace e attrattivo durante i mesi più caldi dell’anno.

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