Ecco R-Estate 2026 | a Castel Frentano pronti gli eventi per la stagione più bella
A Castel Frentano sono stati programmati quattordici eventi che si svolgeranno tra la fine di maggio e metà agosto, con l’obiettivo di animare il territorio e offrire occasioni di svago alla comunità locale. La serie di iniziative si concentrerà nel periodo estivo, coinvolgendo diverse location del paese e attirando partecipanti di tutte le età. La programmazione è stata predisposta per rendere il paese più vivace e attrattivo durante i mesi più caldi dell’anno.
Quattordici eventi da fine maggio a metà agosto per rendere Castel Frentano un luogo vivo, accogliente e protagonista del territorio. Nasce con questo obiettivo la nuova edizione di 'R-Estate a Castel Frentano 2026', un programma pensato per accompagnare cittadini, famiglie, giovani e visitatori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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