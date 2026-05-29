Un vlogger italiano ha visitato il distretto di Minhang a Shanghai, registrando un video sulla vita notturna locale. Nella registrazione, si presenta come Alessandro e si trova sulla Lao Wai Jie, nota come la strada degli stranieri. Il video mostra le attività e l’atmosfera del quartiere, con immagini di locali e persone che si spostano durante la sera. La pubblicazione è stata condivisa sui social media per mostrare l’ambiente notturno di Shanghai.

SHANGHAI (CINA) (XINHUAITALPRESS) – “Salve a tutti, mi chiamo Alessandro. Oggi sono a Shanghai, nel distretto di Minhang, nella Lao Wai Jie, la ‘strada degli stranierì”. Sotto il cielo notturno, il vlogger italiano Alessandro Martini ha dato il via al suo tour serale a Shanghai. Rispondendo a una domanda spesso posta dai netizen stranieri – “La Cina è sicura di notte?” – Martini ha dato una risposta diretta basandosi sulla propria esperienza personale. Davanti all'insegna al neon lampeggiante con la scritta “BBQ Festival”, Martini ha esclamato: “La Cina di notte è molto pericolosa! Il pericolo più grande è. ingrassare! Qui c'è tantissimo cibo delizioso!” In quel momento, Lao Wai Jie viveva il momento più vivace della giornata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina, vlogger italiano alla scoperta della vita notturna a Shanghai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Yuhu & Baisha: Viaggio nei villaggi incantati ai piedi delle montagne cinesi

Notizie e thread social correlati

Visite in notturna allo Steri, alla scoperta delle carceri e della Vucciria di GuttusoSono state organizzate visite notturne presso lo Steri, un complesso storico di Palermo, con l’obiettivo di esplorare le sue carceri e la zona della...

McLaren al GP della Cina 2026: Shanghai mette alla prova ambizioni e crescita del teamLa McLaren si prepara a tornare in pista per il Gran Premio della Cina 2026 a Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1.