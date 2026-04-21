Visite in notturna allo Steri alla scoperta delle carceri e della Vucciria di Guttuso
Sono state organizzate visite notturne presso lo Steri, un complesso storico di Palermo, con l’obiettivo di esplorare le sue carceri e la zona della Vucciria rappresentata nelle opere di Guttuso. Questi percorsi consentono di scoprire in modo insolito e suggestivo gli ambienti legati alla storia della città, offrendo un’esperienza unica che si svolge sotto la luce della luna. Le visite sono aperte al pubblico e si svolgono in orari serali.
Entrare allo Steri e immergersi nella storia di Palermo. E farlo alla luce della luna, in un’atmosfera quasi misteriosa, sarà un’esperienza difficile da dimenticare. Tornano le amatissime visite in notturna allo Steri, organizzate da CoopCulture nei due weekend festivi a cavallo del 25 aprile e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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