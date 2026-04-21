Visite in notturna allo Steri alla scoperta delle carceri e della Vucciria di Guttuso

Sono state organizzate visite notturne presso lo Steri, un complesso storico di Palermo, con l’obiettivo di esplorare le sue carceri e la zona della Vucciria rappresentata nelle opere di Guttuso. Questi percorsi consentono di scoprire in modo insolito e suggestivo gli ambienti legati alla storia della città, offrendo un’esperienza unica che si svolge sotto la luce della luna. Le visite sono aperte al pubblico e si svolgono in orari serali.