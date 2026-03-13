La McLaren si prepara a tornare in pista per il Gran Premio della Cina 2026 a Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Dopo il debutto stagionale in Australia, il team si concentrerà sulla gara in Cina, dove testerà le proprie ambizioni e la crescita nel campionato. La corsa si svolgerà sul circuito cittadino di Shanghai, noto per le sue sfide tecniche.

Dopo il debutto stagionale in Australia, la McLaren si prepara a tornare in pista per il Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il circuito di Shanghai rappresenta un banco di prova particolarmente significativo per il team di Woking, chiamato a confrontarsi con un tracciato tecnico, complesso e molto diverso da quello affrontato nel round inaugurale. Il weekend cinese assume un valore ancora più importante perché si disputa con il formato Sprint, che riduce drasticamente il tempo a disposizione per lavorare sulla monoposto. Con una sola sessione di prove libere prima della qualifica Sprint, ogni scelta dovrà essere precisa e immediata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - McLaren al GP della Cina 2026: Shanghai mette alla prova ambizioni e crescita del team

