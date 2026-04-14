Montalto torna il Memorial Tortoli | due giorni di ciclismo tra Elite e giovani promesse

A Montalto è stata annunciata la dodicesima edizione del Memorial Daniele Tortoli, evento di ciclismo che si svolgerà in due giorni e coinvolgerà sia atleti Elite che giovani promesse. La manifestazione, ormai consolidata nel calendario sportivo, si terrà nel corso di aprile e rappresenta un momento importante per gli appassionati di ciclismo della zona e non solo. La presentazione ufficiale si è tenuta di recente nella località.

Arezzo, 14 aprile 2026 – È stata presentata a Montalto la dodicesima edizione del Memorial Daniele Tortoli, appuntamento ormai centrale nel calendario del ciclismo locale e nazionale. La manifestazione, valida anche come Trofeo Petroli Firenze e Coppa Ittedi, è riservata alla categoria Elite Under 23 ed è organizzata dal GS Montalto. La corsa nasce per ricordare la figura di Daniele Tortoli, tecnico molto stimato che ha lasciato un segno profondo nel mondo delle due ruote, avendo guidato atleti del calibro di Mario Cipollini e Michele Bartoli. Un omaggio che negli anni si è trasformato in una manifestazione sempre più partecipata e prestigiosa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Montalto, torna il Memorial Tortoli: due giorni di ciclismo tra Elite e giovani promesse Tirreno-Adriatico 2026: Camerino protagonista con presentazione tappa e giovani promesse del ciclismo italiano.Camerino si prepara ad accogliere un momento chiave della Tirreno-Adriatico 2026. Leggi anche: Vertenza ex Almaviva, due giorni di sit-in all'Ars contro il "teatrino delle promesse" Si è tenuta questa mattina a Montalto la conferenza stampa di presentazione del 12° Memorial Tortoli, gara ciclistica che si correrà il prossimo 3 maggio. un evento importante, data anche la crisi del movimento sul territorio, e che sarà preceduto sabato 2 mag - facebook.com facebook