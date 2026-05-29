Nel ciclocross di Bernalda, Colona ha vinto al termine di una fuga di undici corridori. Durante la gara, ha mantenuto il ritmo e ha resistito agli attacchi degli avversari, arrivando primo. Tra i giovani esordienti, sono emersi alcuni talenti che hanno dominato le rispettive categorie, distinguendosi per le prestazioni e la tenacia dimostrata durante l’intera competizione.

? Domande chiave Come ha fatto Colona a vincere la fuga di undici corridori?. Chi sono i giovani talenti che hanno dominato le categorie esordienti?. Perché l'organizzazione ha dovuto modificare il programma originale della gara?. Come potrà Bernalda trasformare questo memoriale in un appuntamento fisso?.? In Breve 116 amatori e 40 giovani hanno corso sul circuito di 7,4 chilometri a Bernalda.. Podio amatori vede protagonisti Maher Tounsi e Francesco Curto dopo la fuga di undici.. Antonella Tria vince il settore femminile precedendo Rosangela Greco e Grazia Marino.. Antonio Spitale domina la categoria esordienti maschili insieme a Enrico Paolo Ciccarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclismo a Bernalda: Colona trionfa al Memorial Guerino Piarulli

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