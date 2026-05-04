Ciclismo Elite e Under | ben 185 atleti al via della corsa Memorial Tortoli trionfa Bozzola

A Montalto si è disputata la 12esima edizione del Memorial Daniele Tortoli, una corsa ciclistica con la partecipazione di 185 atleti tra categorie Elite e Under. Tra i partecipanti, si è distinto il ventiduenne novarese Mirko Bozzola, che corre con la squadra Padovani, e che si è aggiudicato la vittoria finale. La gara si è svolta nel comune di Pergine Laterina, attirando numerosi appassionati e atleti provenienti da diverse regioni.

MONTALTO Una splendida vittoria quella di Mirko Bozzola (nella foto) ventiduenne novarese che corre con la Padovani, nella 12esima edizione del memorial Daniele Tortoli a Montalto nel comune di Pergine Laterina che ha visto al via ben 185 Elite e Under. Bozzola era tra i favoriti della vigilia e ha confermato la sua splendida condizione atletica cominciando il forcing a circa cinquanta chilometri dal traguardo, poi nell’incandescente e selettivo finale ha attaccato sul muro del Monticello, novità in questa corsa di alto livello, e con lui è rimasto il valdostano Agostinacchio. Poi al termine dell’insidiosa discesa il rientro dei due...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo Elite e Under: ben 185 atleti al via della corsa. Memorial Tortoli, trionfa Bozzola Notizie correlate Ciclismo: Bozzola scatenato nel Memorial Daniele TortoliLaterina Pergine Valdarno (Arezzo), 3 maggio 2026 – Dopo il successo di Roma nel Gran Premio della Liberazione, il ventiduenne piemontese della... Montalto, torna il Memorial Tortoli: due giorni di ciclismo tra Elite e giovani promesseArezzo, 14 aprile 2026 – È stata presentata a Montalto la dodicesima edizione del Memorial Daniele Tortoli, appuntamento ormai centrale nel... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le corse più importanti della stagione: date e vincitori; Elite U23, tutte le corse del weekend: seguili in diretta!; Guida Calendario Ciclismo 2026: Percorso | Startlist | TV | Vincitore; Conto alla rovescia per la 12a edizione del Memorial Tortoli di ciclismo. Ciclismo: tradizionale appuntamento per Elite e Under 23. Il memorial Daniele Tortoli di scena oggi a Montalto. Quasi 200 iscritti: tra questi i ragazzi di ChioccioliÈ l’ora del memorial Daniele Tortoli a Montalto nel Comune di Pergine-Laterina, corsa giunta alla 12esima edizione, riservata agli ... sport.quotidiano.net Ciclismo: oggi a Praticello di Gattatico la 50ª edizione della storica corsa del nostro territorio. In gara due team reggiani. Basso vuole mettere in bacheca il ’Papà Cervi’Una giornata festiva nel segno dello sport, in compagnia di una piccola classica del ciclismo. E’ prevista oggi a ... sport.quotidiano.net Buon primo maggio! Oggi doppio appuntamento #live con il ciclismo degli Elite-U23: dalle 15.30 saremo collegati con Sant'Ambrogio di Valpolicella. Clicca qui per seguire in diretta il 7° Gp General Store: https://www.ciclismoweb.net/live-gp-general-store-seg - facebook.com facebook