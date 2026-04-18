ciclismo le sorelle orsi al memorial rastelli

Oggi a Bianconese, in provincia di Prato, prenderà il via il fine settimana dedicato al ciclismo con le gare delle donne juniores al Memorial Rastelli. L'evento inizierà alle 14 e darà il via a un programma ricco di competizioni nella zona modenese. Le atlete si preparano a scendere in strada per le prime sfide di una manifestazione che proseguirà con altri appuntamenti nei giorni successivi.

Saranno le donne juniores oggi a Bianconese (Pr) ad aprire l’intenso weekend del ciclismo modenese. Il Memorial Rastelli scatterà alle 14.30 (76,3 chilometri) con ai nastri di partenza le solieresi Alessia (foto) e Martina Orsi che saranno poi in gara anche domani mattina a Gossolengo (Piacenza), partenza ore 9,30 (84 chilometri). Nella corsa piacentina sarà assegnata la maglia di campionessa regionale su strada con Alessia Orsi che cercherà di bissare il successo dello scorso anno colto a Massa Finalese. Tra le partenti della prova unica del regionale sarà al via anche la serramazzonese Anna Mucciarini al primo anno tra le juniores. Il vice campione regionale degli juniores Nicolò Fiumara (Italia Nuova) gareggerà a Greve in Chianti ( Firenze) impegnativa classica di 87,5 chilometri che prenderà il via alle ore 9.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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