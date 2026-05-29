Durante la tappa 19 del Giro, un atleta ha affermato che un altro concorrente non ha mostrato rispetto. La corsa si è conclusa con la vittoria di Sepp Kuss, mentre altri ciclisti sono arrivati con distacchi significativi. La giornata è stata caratterizzata da tensioni tra alcuni partecipanti, senza ulteriori dettagli sui motivi. La gara prosegue con i ciclisti pronti per le prossime tappe.

Alleghe (Piani di Pezzè), 29 maggio 2026 – Un vincitore, Sepp Kuss, e tanti vinti: è questo il verdetto della tappa 19 del Giro d'Italia 2026, che sarà ricordata anche per le saette volate tra Einer Rubio, Giulio Ciccone e Derek Gee-West nel contesto della fuga che avrebbe poi fatto felice The Durango Kid e la sua Visma-Lease a Bike, al quinto successo totale ( 4 dei quali a opera di un Jonas Vingegaard oggi quasi in surplace). Cosa è successo tra Rubio, Ciccone e Gee-West. Tutto nasce da due obiettivi di casa Lidl-Trek: Ciccone per la maglia azzurra (indossata ma in realtà fino a stamattina di proprietà di Vingegaard) e Gee-West per recuperare terreno in classifica generale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciccone: “Rubio non ha avuto rispetto". Scintille alla tappa 19 del Giro, cosa è successo

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