Due giocatori di pallavolo di Serie A2 sono stati sospesi per sospetto doping. Entrambi militano nella stessa squadra e sono stati fermati dalle autorità sportive. La società ha dichiarato che la responsabilità ricade esclusivamente sugli atleti. La notizia riguarda Kristian Gamba e Simone Scopelliti, i cui nomi sono stati resi noti ufficialmente dopo le verifiche. La sospensione è stata decisa in attesa di ulteriori accertamenti sulle sostanze utilizzate.

Dalla gioia promozione all’incubo doping. I pallavolisti Kristian Gamba e Simone Scopelliti – in forza alla Tinet Prata di Pordenone – sono stati sospesi per sospetto doping. La comunicazione è arrivata dal tribunale nazionale antidoping su richiesta della procura nazionale antidoping e il motivo riguarda la presunta violazione dell’articolo 2.1 del Codice sportivo antidoping. Vale a dire quello che riguarda la presenza di una sostanza vietata (o di suoi metaboliti o marker) all’interno dei campioni biologici degli atleti. In sintesi: è stata rilevata una sostanza proibita per la normativa attuale durante un controllo effettuato tramite urine o sangue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Choc nella pallavolo: due giocatori di Serie A2 fermati per sospetto doping. La società: “La responsabilità è dell’atleta”

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