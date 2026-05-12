Nella notte a Prato, due persone sono state fermate in relazione a un episodio che ha coinvolto un giovane di 23 anni, rimasto in rianimazione dopo essere stato accoltellato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si era avvicinato a una collega per difenderla da un’azione di molestia e richiesta di denaro, e poco dopo è stato colpito. L’episodio si è verificato in piazza Mercatale.

Prato - Un ventitreenne resta in rianimazione dopo l’aggressione in piazza Mercatale: secondo gli investigatori, era intervenuto durante molestie e richiesta di denaro prima del colpo. Notte di violenza nel centro di Prato, dove un 23enne italiano è stato accoltellato al petto dopo essere intervenuto in difesa di una collega. L’episodio è avvenuto poco dopo l’una, nell’area di piazza Mercatale, al termine del turno di lavoro del giovane, dipendente di uno dei locali della zona. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il ragazzo sarebbe uscito dal locale insieme a una collega quando i due sarebbero stati avvicinati da due uomini. Prima le presunte molestie nei confronti della donna, poi la richiesta di denaro rivolta al 23enne.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Difende la collega e viene accoltellato: due fermati nella notte choc

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Prato, difende una collega dalle molestie e viene accoltellato: fermati due giovaniABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione nella notte in piazza Mercatale Dramma nella notte a Prato, dove un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato al...

Leggi anche: Difende la collega dalle molestie, 23enne accoltellato. Uno dei due fermati è minorenne

Argomenti più discussi: Qatargate, Europarlamento difende Gualmini: Accuse incoerenti e senza prove dai giudici belgi; Domenico Caliendo, Oppido si difende dal gip: Urlai a medici e infermieri: perché siete rimasti zitti?; Mimmo Lucano decaduto, pronto il ricorso in Cassazione e la richiesta di sospensiva della sentenza d’Appello; Delitto di Garlasco, Sempio non risponde ai pm: Marco Poggi lo difende.

Prato - difende la collega dalle molestie: accoltellato un 23enne che ora è in gravi condizioni. L'aggressione avvenuta in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino di Prato. Capite perché la sicurezza ai tempi del Governo di destra di Giorgia Meloni è solo x.com

Le riunioni quotidiane nella tua azienda sono solo elenca tutti i tuoi successi di ieri? - reddit.com reddit

Difende la collega dalle molestie di due uomini e viene accoltellato al petto: 23enne gravissimoC'è una stata una brutale aggressione a Prato nella notte tra l'11 e il 12 maggio. Un ragazzo di 23 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato raggiunto da una coltellata al torace. Da quanto e ... today.it