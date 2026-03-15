Oggi alle 17, la squadra di pallavolo Emma Villas Codyeco affronta in casa la Rinascita Lagonegro al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. Dopo tre sconfitte consecutive e un solo punto raccolto nelle ultime tre partite, la squadra cerca di tornare alla vittoria e di allontanarsi dalla zona retrocessione. Il capitano invita a concentrarsi sul fattore campo per mantenere la speranza di migliorare la classifica.

Se non è una gara da dentro o fuori poco ci manca. Oggi la Emma Villas Codyeco alle 17 attende la Rinascita Lagonegro al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno per provare a tornare al successo dopo tre ko di fila (1 punti in tre partite) e soprattutto uscire dalla zona retrocessione. La società nei giorni scorsi è corsa ai riparti comunicando che lo schiacciatore Paolo Zonca ha iniziato ad allenarsi con il gruppo squadra da qualche. Zonca, classe ’97, ha già militato a Santa Croce per la Kemas Lamipel nella stagione 201718. Da valutare se sarà tesserato per queste tre ultime gare di regular season visti i tanti infortuni delle scorse settimane soprattutto nel reparto centrali e schiacciatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas Codyeco aspetta la visita di Lagonegro. Pagliai: "Stringiamo i denti e puntiamo sul fattore campo»

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