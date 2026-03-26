Un ragazzo di 13 anni di Trescore Balneare è stato trasferito in una comunità dopo aver aggredito un insegnante in diretta su Telegram e aver subito un sequestro di materiale per esplosivi nella sua abitazione. In precedenza, si era presentato a scuola con pantaloni mimetici e una maglietta rossa con la scritta “Vendetta”.

Si è presentato a scuola indossando pantaloni mimetici e una maglietta rossa con la scritta “Vendetta”. Nello zaino aveva nascosto una pistola scacciacani, in tasca un coltello e, agganciato al collo tramite un’imbracatura, uno smartphone con la telecamera accesa per trasmettere l’intera azione in diretta streaming su un canale privato di Telegram. Con il passare delle ore, emergono nuovi dettagli sull’aggressione avvenuta mercoledì mattina, poco prima delle 8:00, all’interno dell’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Autore del gesto è un alunno di 13 anni, frequentante la terza media, che ha colpito con due coltellate (al collo e all’addome) la propria insegnante di francese di 57 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’aggressione all’insegnante in diretta su Telegram e il materiale per esplosivi sequestrato in casa: il 13enne di Trescore Balneare trasferito in comunità

Articoli correlati

Il 13enne di Trescore Balneario ha accoltellato la prof in diretta Telegram. Sequestrato esplosivo a casa del ragazzinoPantaloni mimetici, maglietta rossa con la scritta “Vendetta”, una pistola scacciacani nello zaino e il telefonino legato al collo per mandare in...

Il 13enne ha accoltellato la prof mentre era in diretta su Telegram: prelevato materiale a casa, forse esplosivoIl tredicenne avrebbe accoltellato la prof di francese, Chiara Mocchi, a Trescore Balneario (Bergamo) mentre faceva una diretta su Telegram.

Altri aggiornamenti su Trescore Balneare

Temi più discussi: Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola: è stata operata ma le sue condizioni restano gravi; Le immagini della scuola della provincia di Bergamo dove uno studente ha accoltellato una professoressa; Trescore Balneario, professoressa accoltellata da 13enne: l'aggressione in diretta social e con la maglia 'vendetta'; Terrore a scuola: tredicenne accoltella la professoressa.

L’aggressione all’insegnante in diretta su Telegram e il materiale per esplosivi sequestrato in casa: il 13enne di Trescore Balneare trasferito in comunitàEmergono i dettagli dell'aggressione alla docente di francese. Il minorenne, non imputabile, è stato allontanato dalla famiglia. I carabinieri indagano su chi stesse guardando la live su Telegram e su ... ilfattoquotidiano.it

Trescore Balneario, insegnante accoltellata da studente 13enne: sulla maglia la scritta VendettaL’aggressione in un istituto in provincia di Bergamo. La docente, 57 anni, colpita al collo e all’addome: operata, non è in pericolo di vita. Lo studente ... milano.repubblica.it

All'uscita dalla scuola di Trescore Balneario, dove è avvenuto l'accoltellamento di un'insegnante da parte di un alunno di 13 anni, non c'è tanta voglia di parlare e chi lo fa chiede di non essere ripreso. Poi, una madre, esce con il figlio di fianco. Lui ha un bracci - facebook.com facebook

A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una professoressa è stata ferita a coltellate da uno studente di 13 anni prima dell’inizio delle lezioni. Il ragazzi si è presentato davanti alla docente vestito con una pantalone mimetico e con una maglietta con la s x.com