Chiusura del Brennero 30 maggio orari e alternative
Sabato 30 maggio, l'autostrada A22 in direzione nord sarà chiusa per quasi tutta la giornata a causa di una manifestazione ambientalista in Austria che bloccherà il passo del Brennero. La chiusura riguarda il tratto nel territorio interessato, creando disagi per i viaggiatori. Sono previste alternative e deviazioni per chi deve attraversare la zona. La manifestazione si svolgerà tutto il giorno, con l’obiettivo di protesta contro attività ritenute dannose per l’ambiente.
Si preannuncia caos. Tutto per una manifestazione ambientalista indetta in Austria, dove bloccheranno il passo del Brennero. Le conseguenze a cascata saranno le seguenti: in territorio austriaco chiusura totale dell'autostrada A13 e della statale B182 dalle 11 alle 19, mentre per i mezzi pesanti la chiusura comincerà alle 9; in territorio italiano verrà chiusa a tutti i veicoli l'autostrada A22 in direzione nord a partire dal casello di Vipiteno dalle 10.30 alle 20, mentre la chiusura sarà anticipata alle 7 per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate, ad eccezione dei veicoli che trasportano merci deperibili, animali vivi o carburanti; possono circolare anche, oltre ovviamente ai mezzi di emergenza, gli automezzi diretti alle stazioni di carico del sistema del trasporto combinato strada-ferrovia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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