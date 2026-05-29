chiusura del brennero 30 maggio orari e alternative

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, l'autostrada A22 in direzione nord sarà chiusa per quasi tutta la giornata a causa di una manifestazione ambientalista in Austria che bloccherà il passo del Brennero. La chiusura riguarda il tratto nel territorio interessato, creando disagi per i viaggiatori. Sono previste alternative e deviazioni per chi deve attraversare la zona. La manifestazione si svolgerà tutto il giorno, con l’obiettivo di protesta contro attività ritenute dannose per l’ambiente.