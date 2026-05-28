Feci sul pavimento della chiesa di San Paolo della Croce a Portuense in 4 messi in fuga dal prete

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quattro persone sono entrate nella chiesa di San Paolo della Croce a Portuense, a Roma. Hanno urinato sul pavimento e poi sono state scacciate dal prete presente. Durante l’irruzione, hanno causato danni e commesso atti vandalici all’interno del luogo di culto. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha generato scompiglio tra i fedeli e il personale della chiesa. La polizia ha avviato le indagini.

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Quattro persone hanno fatto irruzione nella parrocchia di San Paolo della Croce in zona Portuense a Roma e hanno commesso diversi atti vandalici. Alla vista del sacerdote sono scappati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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