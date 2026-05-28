Chiesa profanata a Roma | feci sul pavimento e altare imbrattato con un pennarello

Una chiesa nel quartiere Corviale a Roma è stata vandalizzata. Sono stati rovesciati olio santo e imbrattata la tovaglia dell'altare con un pennarello. Sono state trovate feci sul pavimento e un’immagine sacra danneggiata. Non sono stati segnalati feriti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Ancora una chiesa profanata a Roma, al Corviale. L'olio santo rovesciato a terra, la tovaglia dell'altare imbrattata con un pennarello, feci sul pavimento e un'immagine sacra danneggiata. Dopo le feci lanciate a settembre scorso contro gli affreschi nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il cortile di casa imbrattato con le feci, spunta anche la scritta ?morte?. Risveglio choc per una famiglia di Montecarotto. Bravata o intimidazione?

Dal convento-hotel ai Fori alle suite con vista sul Papa. Gli affari della Chiesa con il turismo d’élite a RomaA Roma, ci sono circa 350 strutture di accoglienza gestite dalla Chiesa cattolica, tra conventi, hotel e alloggi di lusso con viste sul Papa.

Si parla di: Tremate tremate le cornacchie son tornate: Ostia shock, madre e figlia aggredite dagli uccelli.

Feci sul pavimento e immagine sacra danneggiata, in quattro in fuga dopo aver profanato chiesa a RomaL'olio santo rovesciato a terra, la tovaglia dell'altare imbrattata con un pennarello, feci sul pavimento e un'immagine sacra danneggiata. Ancora una chiesa profanata a Roma, dopo le feci lanciate a s ... adnkronos.com

Diocesi: Roma, il 1° dicembre il rito penitenziale nella chiesa di San Nicola di Bari a OstiaLunedì 1° dicembre, alle 19, nella chiesa di San Nicola di Bari a Ostia, verrà celebrato il Rito penitenziale congiunto alla celebrazione eucaristica. Il rito, resosi necessario a seguito della grave ... agensir.it